رئيس المجلس الرئاسي يعتمد عدد من السفراء الجدد

طرابلس 07 سبتمبر 2021 (وال)- اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى ليبيا.

وتسلم السيد الرئيس؛ أوراق اعتماد كل من سفيرة المملكة المتحدة السيدة “كارولين هورندال”، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد “ميشائيل أونماخت”، وسفير جمهورية بنقلاديش السيد “شميم أسد الزمان”، وسفير جمهورية فنزويلا السيد “كارلوس اسفيدو”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي؛ خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، مشيدًا بمواقف هذه الدول في دعم الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة، متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، متمنيًا التوفيق لكل السفراء في أداء مهامهم الجديدة، بما يُعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

من جهته، نقل السفراء الجدد؛ تحيات دولهم وحكوماتهم للسيد رئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها.

كما عبّر السفراء – في كلمات لهم بالمناسبة – على أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمنين جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. (وال) ف م/ ر ت

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