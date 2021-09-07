فوتبول لندن: أرسنال يرفض عرض جالاتاسراي لضم النني

محمد النني يحتفل بهدف أرسنال في نيوكاسل

رفض نادي أرسنال الإنجليزي رحيل لاعب وسطه المصري محمد النني عن صفوف الفريق.

وبحسب فوتبول لندن، فإن جالاتاسراي التركي طلب ضم لاعب وسط أرسنال مع اقتراب سوق الانتقالات من الانتهاء في تركيا.

آرسنال رفض الاستغناء عن لاعبه مع حاجة أرتيتا للاعب خلال الموسم.

ولعب النني مع أرسنال مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم ومثلها في كأس الرابطة.

وغادر النني مباراة برينتفورد الودية الأسبوع الماضي مصابا في الدقيقة 33 قبل أن يكشف النادي أن الإصابة طفيفة وخروج اللاعب كان احترازيا.

إصابة اللاعب منعته من التواجد مع منتخب مصر أمام الجابون في الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

النني شارك في 41 مباراة الموسم الماضي مع أرسنال وفاز بجائزة هدف الموسم ضد دوندالك في دور المجموعات للدوري الأوروبي.