طالبان تعلن تشكيل حكومتها بوزير داخلية تحت طائلة العقوبات الأمريكية

عينت حركة طالبان الملا حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الحكومة الجديدة في أفغانستان إضافة إلى تعيين رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبد الغني برادر قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء .

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأفغانية كابول إن سراج الدين نجل رئيس شبكة حقاني والتي تصنفها أمريكا على أنها منظمة إرهابية سيكون قائما بأعمال وزير الداخلية وأن محمد يعقوب نجل الملا عمر سيكون قائما بأعمال وزارة الدفاع ، مضيفا أن المعينين سيكونون قائمين بالأعمال ،في حين لم يتضح الدور الذي سيلعبه الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زادة .

وسعت طالبان لطمأنة الأفغان والدول الأجنبية بأنها لن تعود إلى نظام حكمها القاسي الذي فرضته عندما كانت في السلطة في السابق ،حيث كانت تنفذ عقوبات علنية عنيفة إلى جانب منع النساء والفتيات من المشاركة في الحياة العامة.

تعيينات طالبان الجديدة لم تعط أي مؤشر على تنازلات الحركة ،فقد فرق عناصرها باستخدام الأعيرة النارية في الهواء مظاهرة لمئات الرجال والنساء بالعاصمة كابول تهتف بـ ” تحيا المقاومة” و “الموت لباكستان” احتجاجا على حكم طالبان، وما وصفوه بالتدخل الباكستاني في الشؤون الداخلية لأفغانستان وهو ما نفته إسلام أباد.

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