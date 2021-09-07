رئيس مفوضية الانتخابات يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هارندل “

طرابلس 07 سبتمبر 2021 (وال)- استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح اليوم الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هارندل”.

وتم خلال اللقاء الذي حضرته عضو مجلس المفوضية رباب حلب، استعراض آخر مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمراحل القادمة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة في المشهد السياسي الليبي، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.

من جهتها، أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هارندل”، دعم حكومة بلادها لإجراء الانتخابات ، مشيدة بالجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن زيارات ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى مقر المفوضية، في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم. (وال)

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