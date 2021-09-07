الخليفي يرد.. لماذا رفض بيع مبابي مقابل 180 مليون يورو رغم إمكانية رحيله مجانا خلال شهور

كيليان مبابي – باريس سان جيرمان

تحدث ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عن رفض ناديه للموافقة على رحيل كيليان مبابي لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت قبل أيام.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي الباريسي.

وسأل طارق بنجا صحفي جريدة نيويورك تايمز الخليفي كيف ترفضون بيع مبابي مقابل 180 مليون يورو وهو يمكنه الرحيل مجانا خلال شهور، فرد ناصر باقتضاب “نحن نتبع قواعد اللعب المالي النظيف”.

مستقبل مبابي مع سان جيرمان يشوبه الضباب، مع رفض اللاعب لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

ويمكن لمبابي التفاوض مع أي فريق يريد ضمه بدءا من يناير المقبل، على أن ينضم لصفوفه عقب نهاية الموسم.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد أكد رغبة مبابي في الرحيل عن الفريق والانضمام لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية لكن الصفقة لم تتم.

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النادي الفرنسي لم يرد على العرض الأول من ريال مدريد الذي بلغ 160 مليون يورو.

وتجاهل أيضا العرض الثاني المقدر بـ170 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.