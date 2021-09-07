بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا منذ 6 أشهر

سجلت بريطانيا الثلاثاء 209 حالة وفاة إلى جانب 37489 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وبحسب بيانات حكومية فإن حصيلة الوفيات هي أعلى معدل يومي منذ التاسع من مارس الماضي ،في حين أن معدل الإصابات قد انخفض عن يوم الإثنين بأكثر من 3700 إصابة والذي سجل 41192 حالة إصابة .

وبحسب بيانات الحكومة فإن أعداد الوفيات ترتفع باطراد منذ بداية شهر أغسطس الماضي على الرغم من تأثر أعداد الوفيات الإجمالية بأنماط إبلاغ غير منتظمة في المستشفيات مطلع سبتمبر الجاري .

يشار إلى أن بريطانيا تحتل المركز السادس عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والسابع عالميا من حيث حصيلة الوفيات .

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