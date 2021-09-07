الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بمخالفة قيود الاتفاق النووي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ـ الثلاثاء ـ إن إيران تواصل مخالفة العديد من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، ومن بينها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.

وأشارت الوكالة في تقريرها الفصلي إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن نحو 10 كيلوجرامات مخصبة حتى 60 %، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة.

وانتقدت الوكالة استمرار إيران في التهرب من الإجابة على أسئلة منها ما يتعلق بآثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهو ما قد يعقد استئناف المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق الذي فرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا