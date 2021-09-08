“السلام الأخضر”: سابع شحنة نووية تغادر فرنسا متوجهة إلى اليابان

توجهت شحنة وقود نووي تحتوي على بلوتونيوم شديد الإشعاع إلى ميناء شيربورج الفرنسي، ليل الثلاثاء، في طريقها إلى اليابان ، وفقًا لمنظمة السلام الأخضر التي احتجت على النقل.

قبل الفجر ، رصد مصور لوكالة “فرانس برس” الشحنة المثيرة للجدل وهي تمر في ظل حراسة مشددة، بما في ذلك قافلة من سيارات الشرطة وضباط على الأقدام في بلدة شيربورج إن كوتنتين الشمالية.

تظاهر النشطاء المناهضون للطاقة النووية، بما في ذلك من منظمة السلام الأخضر ، ضد القافلة عند تقاطع المرور أثناء مرور القافلة.

وصفت منظمة السلام الأخضر الوقود النووي المختلط موكس بأنه “مادة خطيرة للغاية”، وقالت إنه يجب اعتبارها “نفايات عالية المستوى” وعدم السماح لها بمغادرة البلاد.

تنتج مفاعلات اليورانيوم مزيجًا من اليورانيوم المستنفد والبلوتونيوم كمنتج ثانوي للانشطار، ويمكن إعادة معالجتها إلى وقود موكس ، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك في مفاعلات أخرى لتوليد المزيد من الطاقة.

ومن المقرر أن تكون هذه سابع شحنة من مادة موكس من فرنسا إلى اليابان منذ عام 1999.

وقالت منظمة السلام الأخضر إن زورقين إنجليزيين سوف يلتقطان الشحنة من شيربورج.

وأضافت: “التحميل سيجري اليوم الأربعاء قبل المغادرة إلى تاكاهاما في اليابان، والشحنة ستشغّل مفاعلين نوويين في المدينة اليابانية.

اليابان لديها القليل من موارد الطاقة الخاصة بها وتعتمد على الطاقة النووية لما يقرب من ثلث احتياجاتها من الكهرباء المحلية حتى الانهيار في عام 2011 في محطة فوكوشيما التي أصابتها كارثة تسونامي.

اعتبارًا من مارس؛ كان هناك تسعة مفاعلات نووية قيد التشغيل في اليابان مقارنة بـ 54 قبل حادث فوكوشيما.

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