السويد تعتقل امرأتيْن متهمتيْن بارتكاب جرائم حرب في سوريا

أفاد مكتب المدعي العام ووسائل إعلام محلية أن السلطات السويدية اعتقلت امرأتيْن من السويد يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في سوريا، في أول اعتقالات من هذا النوع في الدولة الاسكندنافية.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام؛ وصلت ثلاث نساء من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم “داعش” إلى مطار ستوكهولم، واعتقلت اثنتان فيما أطلق سراح الثالثة التي لا تعتبر مشتبهًا به بعد استجوابها.

وقال المدعيان هانا ليموين وكارولينا ويزلاندر ، المسؤولان عن القضيتين ، لوكالة الأنباء السويدية إن المرأتيْن المقبوض عليهما سيتم استجوابهما قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيوجّه لهما الاتهامات رسميًا.

وقالت الإذاعة السويدية SVT إن إحدى المرأتين مشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت الحكومة الإقليمية الكردية في شمال شرق سوريا، حيث أقامت “داعش” مقرًا للخلافة المزعومة قبل انهيارها في عام 2017، قد قررت في يونيو ترحيل النساء، اللاتي كن جميعًا جزءًا من “داعش” ومواطنات سويديات.

قال شيار علي ، الممثل الكردي في بلدان الشمال الأوروبي: لا يمكننا أو لا نمتلك الموارد لتقديمهن إلى العدالة، مجرد حقيقة أنهنّ جزء من منظمة إرهابية أمر مخيف، بالنظر إلى ما ارتكبته “داعش”.

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن السويد، على عكس البلدان الأخرى، لم تقرر إعادة المواطنين السويديين الذين كانوا جزءًا من “داعش” في سوريا.

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