طالبان وباكستان تنفيان اتهامات إيران بشأن ملابسات معارك بنجشير

رفضت حركة طالبان مزاعم التدخل الأجنبي في السيطرة على وادي بنجشير ، حيث أدانت إيران استيلاء الجماعة على آخر مقاطعة أفغانية، وزعمت وسائل الإعلام الهندية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية نفذت هجمات.

وسيطرت طالبان، يوم الاثنين، بشكل كامل، على بنجشير ، المقاطعة الوحيدة من أصل 34 التي لم يستولِ عليها مقاتلوها خلال حربهم الخاطفة، الشهر الماضي.

جاء ذلك بعد أسبوع من الاشتباكات العنيفة بين طالبان وجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، حيث نددت وزارة الخارجية الإيرانية بـ “كل التدخلات الخارجية” في الشؤون الأفغانية، في إشارة إلى باكستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: “ندين أي تدخل أجنبي في أفغانستان، وهناك تحقيق في تقارير عن وجود قوات أجنبية في الوادي”.

وقال إنام الله سمنغاني ، عضو اللجنة الثقافية في الجماعة: كانت لدى طالبان القدرة على غزو بنجشير ، ولم تكن هناك حاجة لأي قوة جوية، إننا ننفي مثل هذه المزاعم”.

وصف المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال بابار افتخار التقارير التي تتحدث عن تورط البلاد في ضربات بنجشير بأنها “دعاية كاذبة وغير عقلانية إطلاقًا”.

وأضاف وفق “بي بي سي”:”أيا كان ما يحدث داخل أفغانستان؛ لا علاقة لباكستان به، سواء كانت بنجشير أو في أي مكان آخر”.

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