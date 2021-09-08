زلزال قوي بالقرب من أكابولكو المكسيكية.. ومصرع شخص على الأقل

وقع زلزال قوي بالقرب من مدينة أكابولكو الواقعة على المحيط الهادي، مساء الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع شخص واحد على الأقل، وتسبّب في اهتزاز المباني وتأرجحها في مدينة مكسيكو سيتي على بعد مئات الكيلومترات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال الأولية بلغت 7 درجات وكان مركزه 17 كيلومترًا (حوالي 10 أميال) شمال شرق أكابولكو.

وصرح حاكم ولاية غيريرو ، هيكتور أستوديلو ، لتلفزيون ميلينيو، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، بأن شخصًا لقي مصرعه جراء سقوط عمود في بلدة كويوكا دي بينيتيز بالقرب من أكابولكو.

وقال سيرجيو فلوريس، أحد سكان أكابولكو ، تم الاتصال به عبر الهاتف: “سمعنا ضوضاء عالية من المبنى، وضوضاء من النوافذ، وسقطت أشياء داخل المنزل، وانقطعت الكهرباء، سمعنا تسريب المياه، وخرجت المياه من البركة وسمعنا صراخ الناس، والناس متوترون للغاية”.

وأضاف: كل ما أمكنني فعله عندما بدأت الهزة هو عناق زوجي، رأيت أشخاصًا يغادرون الفنادق حول الخليج وبعضهم يركض نحو طوابق وقوف السيارات لإزالة سياراتهم خوفًا من الانهيار.

وأردف: كنا جميعًا قلقين بشأن حدوث بعض التغييرات في البحر ، لكن السلطات لم تقل أي شيء حتى الآن بشأن التحذير من حدوث تسونامي”.

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