وكالة الطاقة الذرية: المراقبة النووية في إيران “تراجعت بشكل خطير”

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير أمس الثلاثاء، من أن مهام المراقبة في إيران “تقوّضت بشكل خطير” بعد أن علقت طهران بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية للأنشطة النووية للبلاد.

وعلقت إيران في فبراير بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها: “منذ 23 فبراير 2021؛ تم تقويض أنشطة الوكالة للتحقق والمراقبة بشكل خطير نتيجة لقرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وأضافت أن إيران عززت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها في اتفاق 2015.

وبموجب الاتفاق؛ لم يكن المقصود من إيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67 في المائة، وهو أقل بكثير من عتبة 90 في المائة اللازمة للاستخدام في سلاح نووي.

بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض فقط أن يكون لديها مخزون إجمالي يبلغ 202.8 كيلوغرامًا، أي ما يعادل 300 كيلوغرام في شكل مركب معين.

ومع ذلك؛ يقدر التقرير أن إيران لديها الآن 2441.3 كيلوغرامًا.

وتشمل هذه الكمية ، 84.3 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب إلى 20 في المائة (ارتفاعًا من 62.8 كيلوغرامًا عندما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية آخر مرة في مايو) ؛ بالإضافة إلى 10 كيلوغرامات مخصبة حتى 60 في المائة (من 2.4 كيلوغرامًا).

يأتي التقرير الأخير مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية لإحياء اتفاق 2015، مع تحذير إيران من أن المحادثات قد لا تُستأنف لأشهر عدة.

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