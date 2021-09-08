“إيكواس” تعقد اجتماع أزمة بعد انقلاب غينيا

يترقب الانقلابيون الغينيون قرارات مجموعة دول غرب أفريقيا “إيكواس”، اليوم الأربعاء، حيث عقد زعماء المنطقة اجتماعا أزمة بشأن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي في مطلع الأسبوع.

استولت القوات الخاصة، بقيادة المقدم مامادي دومبويا، على السلطة في الدولة الغنية بالمعادن والفقيرة في غرب أفريقيا يوم الأحد وألقت القبض على الرئيس، مما أثار إدانة دولية واسعة النطاق.

وتعرض كوندي “83 عامًا” لانتقادات متزايدة بسبب ما يُعتقد أنه استبداد ، حيث تم اعتقال العشرات من نشطاء المعارضة بعد انتخابات متنازع عليها العام الماضي.

لكن الانقلاب في غينيا أثار مخاوف من التراجع الديمقراطي في جميع أنحاء غرب أفريقيا، حيث أصبح القادة العسكريون الأقوياء مشهدًا مألوفًا بشكل متزايد.

وظهرت أوجه تشابه مع جارتها مالي، فقد عانت دولة الساحل من انقلابين منذ أغسطس من العام الماضي بقيادة العقيد عاصمي غويتا، الذي كان أيضًا قائدًا للقوات الخاصة.

كان من المقرر أن يعقد زعماء غرب أفريقيا قمة أزمة افتراضية غير عادية تعقدها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.

عندما واجهت مناقشة مماثلة بشأن مالي العام الماضي؛ فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية على البلاد، لكنها رفعتها بعد التزام الجيش الحاكم في مالي بإعادة الحكم المدني.

ظهر دومبويا على شاشة التلفزيون ، بعد ساعات من توليه السلطة في كوناكري، واتهم حكومة كوندي بـ “الفساد المستشري” و “التعدي على حقوق المواطنين”.

وقد تعهد بفتح محادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة، لكن لم يتضح بعد متى أو بأي شكل يمكن أن تتم هذه المحادثات.

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