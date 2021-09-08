انطلاق محاكمة 20 متهمًا في هجمات باريس 2015 الدامية

في مجمع آمن تم تشييده حسب الطلب داخل محكمة تعود للقرن الـ 13؛ بدأت فرنسا، اليوم الأربعاء، محاكمة 20 رجلاً متهمين في هجمات تنظيم “داعش” في باريس عام 2015، والتي خلفت 130 قتيلاً ومئات الجرحى.

قام تسعة مسلحين وانتحاريان بتنفيذ العمليات الدامية خلال دقائق في ملعب كرة القدم الوطني الفرنسي وقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية والمطاعم والمقاهي في باريس في 13 نوفمبر 2015.

الناجون من الهجمات وكذلك أولئك الذين حزنوا على موتاهم امتلأت بهم الغرف خلال بدء الجلسات القضائية اليوم، والتي تم تصميمها لاستيعاب 1800 مدعٍ وأكثر من 300 محامٍ.

الناجي الوحيد من الخلية المتطرفة من تلك الليلة، صلاح عبد السلام، هو المتهم الرئيس.

وظهر عبد السلام، الذي كان شقيقه من بين الانتحاريين في تلك الليلة، مرتديًا قميصًا أسود قصير الأكمام وسروالًا أسود وشعره الطويل مربوطًا إلى الخلف.

كان أول من طلب منه التعريف عن نفسه، وبعد أن ردد بعض الدعوات، طلب أن يعلن مهنته، وأعلن أنه “مقاتل من أجل داعش”.

عبد السلام؛ هو الوحيد المتهم بالقتل، وواصلت شبكة داعش نفسها ضرب بروكسل بعد أشهر، مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا آخرين.

أقر القاضي جان لويس بيري بالظروف الاستثنائية لأحداث تلك الليلة والمحاكمة التي استمرت تسعة أشهر.

وقال: “الأحداث التي نحن على وشك البت فيها مسجلة في سياقها التاريخي باعتبارها من بين الأحداث الدولية والوطنية الأخطر لهذا القرن”.

قال دومينيك كيليموس ، الذي نزف ابنه حتى الموت في أحد المقاهي، إن الشهر المخصص لشهادات الضحايا في المحاكمة سيكون حاسمًا لشفاء أنفسهم وتعافي الوطن ككل من هذه الجراح.

تم توجيه الاتهام إلى عشرين رجلاً ، لكن ستة منهم سيحاكمون غيابيًا.

عبد السلام، الذي تخلى عن سيارته المستأجرة في شمال باريس وتخلص من سترة ناسفة معطلة قبل فراره إلى بروكسل، رفض التحدث مع المحققين، لكنه يحمل إجابات عن العديد من الأسئلة المتبقية حول الهجوم والأشخاص الذين خططوا له، سواء في أوروبا أو في الخارج.

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