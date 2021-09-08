” صنع الله ” يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ المشاريع المستقبلية في المناطق المتاخمة للعمليات النفطية

طرابلس 08 سبتمبر 2021 (وال)- عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ( UNDP )، لمناقشة تعزيز فرص التعاون المستقبلية إلى جانب عقد شراكة بين المؤسسة والبرنامج .

وناقش اللقاء الذي حضره مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة ” مختار عبد الدائم “، تنفيذ البرامج والمشاريع المستقبلية التي تستهدف المناطق المتاخمة للعمليات النفطية، والتوسع في برامج الطاقات المتجددة النظيفة.

وأوضح ” صنع الله ” خلال الاجتماع؛ بأن المؤسسة الوطنية للنفط تحت مظلة التنمية المستدامة، ومن خلال شريكها ائتلاف ” ريبسول ” و” توتال ” و” أو أم في ” و ” اكينور “، نجحت في عقد شراكة ناجحة مع برنامج الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية .

وأشار ” صنع الله ” إلى أن برامج الأمم المتحدة في ليبيا، كونه الممول الأكبر تم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في عدد من البلديات ومنها ” أوباري ، الرجبان ، الزنتان ، جادو ، الزاوية ” مؤكدًا استعداده لمناقشة أي فرص مستقبلية، للتعاون مع البرنامج من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات؛ مع شركاء المؤسسة من الشركات النفطية الأجنبية مثل ” توتال ” و ” وفنترسهال “، تخص التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وبحث اللقاء الجهود التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها، وبالتعاون من الشركاء الأجانب فيما يتعلق بالتخفيف من الانبعاثات واستغلال الغاز المحروق والتناغم، مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ. (وال)

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