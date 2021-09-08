اللافي يجدد التفاوض مع القاهرة لاشتراكات ليبية على النايلسات  

القاهرة 8 سبتمبر 2021 (وال) -اتفق وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايلسات) أحمد أنيس على فتح التفاوض بخصوص تعاقدات جديدة لاشتراكات القنوات الليبية وبأسعار مخفضة.

وأبدى مسؤولو الشركة اثناء لقائهم باللافي اليوم في القاهرة ، استعدادهم لتقديم برامج تدريبية للكوادر الليبية والعاملين بالقنوات الحكومية على مستوى ليبيا وغيرها من أوجه التعاون في المجال الإعلامي .

من جانبه اطلع اللافي على سيرالعمل بالشركة (نايلسات) والتقنيات المستخدمة لتقديم افضل الخدمات للقنوات الفضائية المشتركة بالقمر المذكور. (وال – القاهرة)

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