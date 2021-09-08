الجزائر تعلن عن اعتقالات جديدة في إطار تحقيقاتها بحرائق الغابات

أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال 30 شخصا، في إطار تحقيقاتها في الحرائق الغابية التي اندلعت في البلاد، أغسطس الماضي.

وقالت شرطة الدرك الوطني الجزائري اليوم الأربعاء، إن من بين المعتقلين سبعة من أعضاء جماعة انفصالية، صنفتها الحكومة منظمة إرهابية، لضلوعهم في إضرام حرائق غابات قتلت 65 شخصا على الأقل، مضيفاً في بيان نقلته وكالة رويترز أن المعتقلين وُضعوا رهن الاحتجاز، بعد مثولهم أمام المحكمة المختصة.

يُذكر أن السلطات الجزائرية حمّلت جماعة “الماك” التي تسعى لاستقلال منطقة القبائل المتحدثة باللغة الأمازيغية، مسؤولية تلك الحرائق، بدعم مغربي، قبل أن تقطع الجزائر رسمياً علاقاتها مع المغرب لذات السبب.

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