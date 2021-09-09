رئيس المجلس الرئاسي يستقبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

طرابلس 08 سبتمبر 2021 م (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي اليوم الأربعاء، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ” جوزيب بوريل”؛ الذي بدأ في وقت سابق اليوم زيارة لليبيا .

وأفاد مكتب الإعلام للمجلس الرئاسي؛ أنه تم خلال المقابلة بحث العلاقات والشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، في العديد من الملفات، خاصة الهجرة غير الشرعية، والمصالحة الوطنية، والانتخابات، والتعاون الأمني، وعدد من القضايا الاقتصادية المشتركة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي؛ استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات بكل السبل، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته وفقاً لتطلعات ورغبة الليبيين والليبيات.

من جهته، أشاد ” بوريل” بجهود المجلس الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، واستمرار وقف إطلاق النار، والخطوات المنجزة في ملف المصالحة.

كما عبّر المسؤول الأوروبي؛ عن استعداد المفوضية الأوروبية للتعاون مع المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الشاملة، وإجراء الانتخابات في موعدها، مُعربًا عن تقديره لرؤية المجلس الرئاسي، في ملف المصالحة الوطنية، وما اتخذه من خطواتٍ، تؤكد إيفاء المجلس بما تعهد به من احترام لمبادئ حقوق الإنسان، وهو ما سيعزز إجراء الانتخابات بمشاركة الجميع وفي ظروف أفضل. (وال)

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