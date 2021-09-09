بي بي سي: قد يتم إيقاف اللاعبين البرازيليين في الدوري الإنجليزي

أليسون بيكر، وروبيرتو فيرمينو، وتياجو، وأليكساندر أرنولد

كشفت شبكة بي بي سي عن إمكانية إيقاف اللاعبين البرازيليين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي بسبب غيابهم عن الأجندة الدولية.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن عن عدم إرسال الأندية للاعبين الذين سيلعبون مع منتخباتهم في دول من قائمة فيروس كورونا الحمراء بالنسبة للمملكة المتحدة.

وأتى قرار الاتحاد الإنجليزي بسبب إلزام اللاعبين الذين سيلعبون في دول القائمة الحمراء في عزل صحي لمدة 10 أيام عند عودتهم لإنجلترا.

وفقا لـ بي بي سي فإن فيفا قد يقرر منع الأندية الإنجليزية التي رفضت إرسال لاعبيها لمنتخب البرازيل خلال الأجندة الدولية الحالية من استدعاء لاعبيها للمباريات لمدة خمسة أيام.

وحُرم منتخب البرازيل من تسعة لاعبين خلال الأجندة الدولية الحالية بسبب رفض أنديتهم الإنجليزية إرسالهم.

اللاعبين الذين سيتم إيقافهم في حال طبق القرار هم، روبيرتو فيرمينو، وأليسون، وفابينيو من ليفربول.

إيدرسون وجابريل خيسوس من مانشستر سيتي، وتياجوس سيلفا من تشيلسي، وفريد من مانشستر يونايتد، ورفاينيا من ليدز يونايتد، وريتشارلسون من إيفرتون.

بي بي سي كشفت أيضا عن إمكانية إيقاف لاعبين من ولفرهامبتون ونيوكاسل، وبلاكبيرن، ووافتورد بسبب شكوى من كل من الاتحاد المكسيكي، واتحاد تشيلي، واتحاد باراجواي لكرة القدم.

في المقابل فإن أستون فيلا سيخسر إيميليانو بوينا، وإميليانو مارتينيز لمباراة واحدة، كما سيخسر توتنام كريتسيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو لمباراة واحدة أيضا بسبب ذهابهم لخوض الأجندة الدولية مع الأرجنتين ودخولهم لفترة عزل صحي لمدة 10 أيام في إنجلترا.

وهو نفس عدد المباريات التي سيغيب عنها اللاعبين الذين سيتم إيقافهم في الدوري الإنجليزي حال تم تطبيق القرار.