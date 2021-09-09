المشري يستعرض مع دي مايو الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها

طرابلس 08 سبتمبر 2021 (وال)- استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” مع وزيرَ خارجيّة إيطاليا “لويجي دي مايو”، الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، بحضور عضو المجلس “رمضان الزرقاني”، وسفير ليبيا بجمهورية إيطاليا “عمر الترهوني”، والقنصل الليبي لدى إيطاليا “سالم جموم”.

وأكد “المشري” أن المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية، واستعرض التحديات الكبيرة التي تواجه العملية الانتخابية، لافتا إلى أن أي تعطيل للاستحقاق الانتخابي قد يؤدي إلى الانسداد السياسي.

من جهته، أكد “لويجي دي مايو” أنّ بلاده تتابع باهتمام كبير التطورات السياسية في ليبيا، موضحا أنه يدعم العملية السياسية في ليبيا ضمن الإطار السياسي المتفق عليه في الاتفاق السياسي، واتفاق برلين، وملتقى الحوار؛ للوصول إلى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر. (وال)

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