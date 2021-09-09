كامافينجا: المال ليس العامل الأهم ولكن تحقيق حلم الطفولة

تقديم كامافينجا لاعبا لريال مدريد

كشف إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد الجديد عن مركزه المفضل في الملعب وعن سعادته بتحقيق حلم الطفولة بالانمضام لريال مدريد.

وتعاقد ريال مدريد مع كامافينجا قادما من صفوف رين لمدة خمس سنوات مقبلة.

وقدم ريال مدريد كامافينجا للإعلام صباح اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقده داخل النادي.

وقال كامافينجا خلال المؤتمر: “أنا جاهز للعب يوم الأحد أمام سيلتا فيجو، المدرب سيقرر ولكن أنا جاهز ومتاح.

واستمر “الفريق لديه الجودة، ولكن أنا لدي طريقتي وأنا وقوتي واعتقد أنهم أهم صفاتي”.

وتابع “بنزيما هو مثل أعلى لكل اللاعبين الفرنسيين، هو يتعامل بشكل جيد مع اللاعبين الصغار”.

وشدد “حينما كان عمري 16 عاما لم أتلقى أي اتصالات ولكنني كنت أعرف أن ريال مدريد مهتم بي، ولكن أنا اهتم فقط باللعب داخل الملعب وأترك تلك الأشياء لوالدي ووالدتي”.

وأوضح “مركزي المفضل هو أمام المدافعين، ولكنني قد اتقدم للأمام أيضا، استطيع أن أتأقلم مع كل طرق اللعب والمراكز التي يخبرني بها المدرب”.

وأضاف “اللاعبين المفضلين بالنبة لي وقت الطفولة في ريال مدريد هم لويس فيجو وزين الدين زيدان ورونالدو”.

وأتم “المال ليس العامل الأول، ولكن قدرتك على تحقيق حلمك، عندما عرفت أنني قد اتمكن من التوقيع مع ريال مدريد لم أفكر في الموضوع، فعلتها مباشرة”.

كامافينجا هوالصفقة الثانية لريال مدريد في قترة الانتقالات المنقضية بعد المدافع النمساوي دافيد ألابا.

كامافينجا (18 عاما) يعد أحد أبرز مواهب الوسط في كرة القدم الفرنسية والعالمية.

وشارك كامافينجا بالفعل في 88 مباراة مع الفريق الأول لـ رين رغم صغر سنه، سجل خلالها هدفين وصنع 5.

ومثّل كامافينجا منتخب فرنسا الأول في 3 مناسبات وسجل هدفا وحيدا.

وكان عقد كامافينجا مع رين ينتهي في الصيف المقبل، وأشارت تقارير إلى توصله لاتفاق مسبق مع ريال مدريد للانضمام إليه مجانا في صيف 2022.