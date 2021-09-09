فرنسا تشرع في محاكمة المشتبه بهم في هجمات باريس

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة المشتبه بهم في تنفيذ هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015، حيث يجري محاكمة المتهم الفرنسي من أصل مغربي، صلاح عبد السلام، الوحيد الذي بقي حياً ممن شاركوا في هجمات باريس، بالإضافة إلى 20 آخرين متهمين بالضلوع في تلك الهجمات.

ورداً على سؤال عن وظيفته قال صلاح عبد السلام للمحكمة: “تركتُ عملي لأصبح جندياً في داعش”، وفقاً لما ذكرته رويترز حيث ظهر متشحاً بالسواد وواضعاً كمامة سوداء.

وستستمر المحاكمة 9 أشهر وتضم 1800 من المدعين وأكثر من 300 محامي، ومن بين المتهمين العشرين، 11 كانوا قيد الاحتجاز تمهيداً لمحاكمتهم، بينما تجري محاكمة 6 غيابياً ويُعتقد أنّ معظمهم توفي.

يُشار إلى أن الهجمات الدامية التي نفّذها مسلحون يرتدون سترات ناسفة استهدفت 6 حانات ومطاعم وقاعة باتاكلان للموسيقى، وستادًا رياضياً، وأسفرت عن مصرع أكثر من 130 شخصاً، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات.

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