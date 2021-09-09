مانشيني: رد فعل اللاعبين كان رائعا.. قدموا مجهود ممتاز

روبيرتو مانشيني يحتفل بهدف إيطاليا في النمسا

أثنى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي على لاعبي المنتخب مويس كين وجياكومو راسبادوري، بعد الأداء الذي قدماه في الفوز على ليتوانيا.

وأنهى منتخب الأزوري سلسلة من أربعة تعادلات متتالية، بالفوز على منتخب ليتوانيا 5-0 على ملعب مابي في ريجيو إميليا.

وقال مانشيتي في تصريحات بعد اللقاء: “على الرغم من خسارة الكثير من اللاعبين خلال اليومين الماضيين، كان رد فعل اللاعبين جيدا، من الواضح أن المنافسين لم يكونوا من أصحاب الجودة العالية، لكن لا يمكنك دائما تسجيل خمسة أو ستة أهداف، لذلك قاموا بعمل جيد”.

وأضاف “راسبادوري وكين صغيران جدا، ولكن أنا على استعداد لمنح الفرصة للجميع، راسبادوري يتمتع بالجودة، ولكنه شاب ويحتاج إلى اكتساب الخبرة”.

وتابع “بالطبع كل هذا في أذهانهم وأقدامهم، إذا فعلوا ما يحتاجون إلى القيام به، والعمل الجاد، والبقاء منظمين في الملعب”.

وواصل مانشيني “ارتدى جيورجينيو شارة القيادة للمرة الأولى له في تلك المباراة، لكنه كان أيضا أحد اللاعبين الوحيدين الذين لم يرتاحوا حتى الآن”.

وعن تحقيق إيطاليا الآن الرقم القياسي العالمي الجديد وهو 37 مباراة دون هزيمة قال مانشيني: “نحن سعداء لذلك”.

يذكر أن المنتخب الإيطالي فاز على منتخب ليتوانيا بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشيء، حيث سجل لاعبوا المنتخب 4 أهداف في أول نصف ساعه من اللقاء وهو أمر يحدث لأول مرة في التاريخ، وكانت تلك المباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.