ليبيا نيوز

إندونيسيا وأستراليا تجدّدان اتفاقية الدفاع المشترك

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد وزراء الحكومة الإندونيسية أن إندونيسيا وأستراليا جددتا اتفاق دفاع مشترك، واتفقتا على تعزيز علاقات التدريب كجزء من سلسلة من الاتفاقات خلال اجتماع لوزراء البلديْن اليوم الخميس.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي بعد اجتماع مع نظيرتها ماريز باين إنه تم توقيع اتفاقيات مذكرات تفاهم في مجالات مكافحة الإرهاب والدفاع والأمن السيبراني.

من ناحيته، كشف وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو أنه سيتم تعزيز علاقات التدريب الدفاعي المشترك.

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة ماريز باين قد قامت بجولة خارجية مشتركة مع وزير الدفاع بيتر داتون تشمل إندونيسيا والهند وجمهورية كوريا والولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة باين في بيان صادر عن مكتبها “خلال اجتماعاتنا في البلدان الأربعة ، سنناقش شراكاتنا المستمرة للتغلب على وباء كورونا، بما في ذلك من خلال التوزيع العادل والآمن والفعال للقاحات، وطريقنا المشترك نحو الانتعاش الاقتصادي العالمي”.

بدوره، قال الوزير داتون إن هذه الزيارات تعد فرصة مهمة للبناء على علاقات دفاعية قوية بالفعل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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