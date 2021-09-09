مئات من المهاجرين يصلون إلى سواحل إيطاليا

ذكرت مصادر أمنية إيطالية أن 143 مهاجرًا غير قانوني وصلوا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا، ليل الأربعاء الخميس.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن المصادر قولها إن دفعة المهاجرين هذه؛ سبقتها أخرى، وقدّر عددها بـ 503 وصلت إلى جزر الأرخبيل الصقلي، بعد توقف دام ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت المصادر أن خفر السواحل الإيطالي اعترض أول قاربيْن للهجرة على بعد ستة أميال بحرية عن الجزيرة، وعلى متنهما 47 مهاجرًا جميعهم من الرجال، مشيرةً إلى أنه تم إنقاذ قاربيْن آخريْن على متنهما 30 مهاجرًا آخرين.

وتابعت الوكالة بقولها إنه تم إنقاذ 66 مهاجرًا يحملون الجنسية التونسية، بينهم نساء وعدد من القصّر، تم نقلهم إلى رصيف فافالورو، موضحةً أن جميع المهاجرين أُجري لهم الفرز الصحي الأولي، وتم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا.

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