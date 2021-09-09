طالبان تسمح لـ 200 مدني أمريكي ومن دول أخرى بمغادرة أفغانستان

أعلن مسؤول أمريكي أن سلطات طالبان وافقت على السماح لـ 200 مدني أمريكي ومواطني الدول الأخرى الذين بقوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأمريكية بالمغادرة على متن رحلات طيران مستأجرة من مطار كابول.

وقال المسؤول الذي تحدث لـ”رويترز”، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المبعوث الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاد، ضغط على طالبان للسماح بالمغادرة.

وكان من المتوقّع أن تغادر هذه المجموعة البلاد، يوم الخميس. ولم يستطع المسؤول تحديد ما إذا كان هؤلاء الأمريكيون ورعايا الدول الأخرى من بين الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل لأيام عدة في مزار الشريف لأنهم لم يُسمح لهم بالمغادرة.

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