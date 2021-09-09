ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد بيانات أمريكية

09 سبتمبر 2021 (وال) -ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة ( 0.22% )، إلى

(69.55)) دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة ( 0.34%)، إلى ( 72.85) دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تراجعت بواقع ( 2.9 ) مليون برميل في الأسبوع المنتهي، في الثالث من سبتمبر الجاري.

كذلك ذكر المعهد أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت ( 6.4 ) ملايين برميل، كما انخفض مخزون المقطرات ( 3.7) ملايين برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، الأرقام الرسمية للمخزونات.(وال واشنطن) س خ.

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