عينّهم ترامب.. بايدن يُقيل 18 مسؤولاً من مجلس إدارة الأكاديمية العسكرية

قررت إدارة بايدن إقالة 18 مسؤولاً عينهم دونالد ترامب في مجالس إدارة الأكاديمية العسكرية الأمريكية في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الجمهوري، وفقًا للبيت الأبيض.

أرسلت كاثي راسل، مديرة مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين بالبيت الأبيض، رسائل إلى 18 شخصًا تم تعيينهم في مجالس إدارة أكاديمية القوات الجوية والأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ، تدعوهم إلى الاستقالة أو مواجهة إنهاء الخدمة.

من بين أولئك الذين أطاح بايدن بعض المسؤولين البارزين في إدارة ترامب، بمن في ذلك مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي (أكاديمية القوات الجوية) ، والسكرتير الصحفي شون سبايسر (الأكاديمية البحرية) ، ومستشار الأمن القومي إتش آر ماكماستر (الأكاديمية العسكرية) ومدير مكتب الإدارة والميزانية. راسل فوغت (الأكاديمية البحرية).

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، أنه طُلب من مسؤولي ترامب السابقين الاستقالة أو مواجهة الفصل من العمل.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من الذين طُلب منهم تقديم استقالاتهم قد فعل ذلك قبل الساعة السادسة مساءً، الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض.

وقالت بساكي: “سأدع الآخرين يقيّمون ما إذا كانوا يعتقدون أن كيليان كونواي وشون سبايسر وآخرين مؤهلون، أم ليسوا سياسيين، للعمل في هذه المجالس”.

وأضافت: “لكن متطلبات الرئيس ليست ذات صلة بالانتماء الحزبي وإنما تتعلق بما إذا كنت مؤهلاً للخدمة وما إذا كنت متوافقًا مع قيم هذه الإدارة “.

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