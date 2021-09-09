انتكاسة جديدة للتيار الإسلامي.. خسائر كبيرة في الانتخابات البرلمانية المغربية

تكبد الحزب الإسلامي المغربي خسائر فادحة في الانتخابات البرلمانية، في انتكاسة خطيرة تشهدها واحدة من آخر البلدان التي صعد فيها الإسلاميون إلى السلطة بعد احتجاجات الربيع العربي.

أدلى المغاربة بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية والإقليمية، وهي أول انتخابات من نوعها في البلاد منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا.

على الرغم من أرقام الإقبال التي أظهرت أن ما يقرب من نصف المغاربة لم يدلوا بأصواتهم، كانت النتائج واضحة؛ فقد واجهت كوادر حزب العدالة والتنمية التي تتولى السلطة منذ عام 2011 ، خسائر فادحة في الاقتراع، بما يكفي لفقدان السيطرة على البرلمان.

ومع فرز معظم الأصوات؛ كان الفائزون هم حزب التجمع الوطني للأحرار (97 مقعدًا ، وفقًا لوزارة الداخلية) وحزب الاستقلال المحافظ، وكلاهما يُنظر إليه على أنهما متحالفان بشكل وثيق مع النظام الملكي، كان لدى حزب العدالة والتنمية 12 مقعدًا، بحسب النتائج الأولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا