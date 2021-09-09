وزير الدفاع الأمريكي: “القاعدة” قد تسعى للعودة في أفغانستان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس ، إن جماعة “القاعدة” المتطرفة التي استخدمت أفغانستان كقاعدة انطلاق لمهاجمة الولايات المتحدة قبل 20 عامًا؛ قد تحاول العودة من جديد إلى هناك بعد الانسحاب الأمريكي الذي ترك طالبان في السلطة.

تحدث “أوستن” إلى مجموعة صغيرة من المراسلين في مدينة الكويت في ختام جولة استمرت أربعة أيام لدول الخليج العربي.

وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لمنع عودة “القاعدة” في أفغانستان التي من شأنها أن تهدد المصالح الأمريكية.

وأضاف: المجتمع الدولي بأسره يراقب نوعًا ما ليرى ما سيحدث وما إذا كانت القاعدة لديها القدرة على تجديد نفسها في أفغانستان أم لا، وطبيعة القاعدة أنها ستحاول دائمًا إيجاد مساحة للنمو والتجديد، سواء كان هناك، سواء كان في الصومال، أو في أي مكان آخر غير خاضع للحكم، أعتقد أن هذه هي طبيعة المنظمة”.

كانت طالبان قد وفرت ملاذًا للقاعدة أثناء حكمها لأفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001، وغزت الولايات المتحدة طالبان وأطاحت بها بعد أن رفضت تسليم قادة “القاعدة” في أعقاب هجوم 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

خلال حرب الولايات المتحدة التي استمرت 20 عامًا؛ تقلص حجم “القاعدة” إلى حد كبير، لكن ظهرت أسئلة حول آفاقها المستقبلية مع عودة طالبان في كابول.

وقال “أوستن”: “نبلغ طالبان بأننا نتوقع منهم ألا يسمحوا بحدوث ذلك، في إشارة إلى احتمال استخدام القاعدة لأفغانستان كقاعدة انطلاق في المستقبل.

في اتفاق فبراير 2020 مع إدارة ترامب؛ تعهد قادة طالبان بعدم دعم “القاعدة” أو الجماعات المتطرفة الأخرى التي من شأنها أن تهدد الولايات المتحدة، لكن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن طالبان تحافظ على علاقات مع “القاعدة”، وأن العديد من الدول، بما في ذلك دول الخليج العربية؛ تشعر بالقلق من أن عودة طالبان إلى السلطة قد تفتح الباب لعودة نفوذ القاعدة.

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