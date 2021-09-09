القبض على مهاجم بسكين في محطة بنزين ببريستول البريطانية

وردت بلاغات عن انفجارات وومضات ساطعة بعد أن أجبر مهاجم بسكين الموظفين في محطة بنزين في بريستول، ببريطانيا، على الاختباء داخل غرفة آمنة.

وقالت الشرطة البريطانية وفق ما أوردته محطة “سكاي نيوز”، إن رجلاً اعتقل في مكان الحادث.

وسمع دوي “الانفجارات” من داخل محطة البنزين قبل أن تقيد الشرطة رجلا مكبلا بالأصفاد.

وقال متحدث أمني: الشرطة اعتقلت رجلاً على صلة بحادث في محطة بنزين على طريق هينجروف، هذا الصباح، والتحقيقات مستمرة.

ونقل شخص آخر إلى المستشفى بعد مغادرته محطة البنزين.

وقالت شرطة أفون وسومرست إن ضباطًا مسلحين ومفاوضًا كانوا في الموقع.

وقالت القوة، في وقت سابق، إن “الموظفين لم يصابوا بأذى” واختبأوا داخل “غرفة آمنة” في محطة البنزين.

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