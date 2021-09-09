ليبيا نيوز

بعد غياب عام، مهرجان جرش يعود بوجه أكثر تميزاً

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيعود مهرجان جرش للثقافة والعلوم بدورته الخامسة للثلاثين للانعقاد، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة الأردنية.

وسيشارك أكثر من 70 فناناً أردنياً و40 فرقة فنية، إضافة إلى 270 شاعراً وقاصاً مفكراً، وذلك في إحياء الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية والتي تتزامن مع انعقاد المهرجان.

ويتميز المهرجان هذا العام بمشاركة أسماء كبيرة ومميزة على رأسها ماجدة الرومي، نجوى كرم، عمر عبد اللات ونداء شرارة وغيرهم.

وسيخضع الحاضرون لفعاليات المهرجان إلى إجراءات صحية واحترازية صارمة وسيتم تقليل نسبة الحضور إلى 50 بالمئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك