بعد غياب عام، مهرجان جرش يعود بوجه أكثر تميزاً

سيعود مهرجان جرش للثقافة والعلوم بدورته الخامسة للثلاثين للانعقاد، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة الأردنية.

وسيشارك أكثر من 70 فناناً أردنياً و40 فرقة فنية، إضافة إلى 270 شاعراً وقاصاً مفكراً، وذلك في إحياء الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية والتي تتزامن مع انعقاد المهرجان.

ويتميز المهرجان هذا العام بمشاركة أسماء كبيرة ومميزة على رأسها ماجدة الرومي، نجوى كرم، عمر عبد اللات ونداء شرارة وغيرهم.

وسيخضع الحاضرون لفعاليات المهرجان إلى إجراءات صحية واحترازية صارمة وسيتم تقليل نسبة الحضور إلى 50 بالمئة.

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