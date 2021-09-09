النائب أحلام اللافي تشارك في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولي لمكافحة الإرهاب

فيينا 09 سبتمبر2021 (وال) -شاركت عضو البرلمان العربي، وعضو مجلس النواب الليبي، النائب أحلام اللافي، اليوم الخميس، في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى ‏لمكافحة الإرهاب، فى العاصمة النمساوية فيينا، وذلك ضمن وفد برلماني رفيع المستوى.

ترأس الوفد رئيس البرلمان العربي، السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى جانب حشد رفيع المستوى من رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية من مختلف دول ومناطق العالم.

وأكدت اللافي أهمية هذه القمة، مشيرة إلى ما يوليه البرلمان العربي من أهمية كبيرة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، ودعمه للجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.(وال فيينا) إ ه / س خ.

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