المنقوش تشارك في اجتماعات وزراء الخارجية العرب

الكويت 09 سبتمبر 2021 (وال) -شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، السيدة نجلاء المنقوش، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الـ ( 156 ) على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت “الرئيس الحالي للمجلس.

وبحث وزراء الخارجية العرب عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث تأتي القضية الفلسطينية فى مقدمة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب آخر المستجدات على الساحة الليبية، إضافة إلى تطورات الوضع فى سوريا، واليمن، والجمهورية اللبنانية.

كما يشمل جدول الأعمال أمن الملاحة، وإمدادات الطاقة، في منطقة الخليج العربي كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا تتعلق بدعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان، ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، ومسيرة التعاون العربي الافريقي، والحوار العربي الأوروبي.

ومن بين البنود أيضا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية ، والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى ، ودعم النازحين.(وال فيينا) إ ه / س خ.

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