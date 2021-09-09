ليبيا نيوز

الدبيبة والسفير ريتشارد نورلاند يناقشان أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات ديسمبر المقبل

تم النشر منذُ 41 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 09 سبتمبر 2021 (وال)- جدّد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند، التأكيد على دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية؛ لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، وتمهيد الطريق للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على هامش زيارته إلى العاصمة التونسية، رفقة عدد من المسؤولين، التقوا خلالها بالرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على حسابها بموقع ” تويتر” .

 

كما ناقش الجانبان أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات الـ 24 ديسمبر، والتطورات الحالية الأخرى في ليبيا. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك