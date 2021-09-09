الاتفاق ليبي تونسي على عودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت     

طرابلس 09 سبتمبر 2021 (وال)- أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة “، ظهر اليوم الخميس زيارة رسمية لجمهورية تونس الشقيقة.

حيث أجرى لقاءًا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد؛ حضره وزراء الصحة، والداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومن الجانب التونسي وزير الداخلية، وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

وناقش الجانبان التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين، وسُبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة .

كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين، لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن. (وال)

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