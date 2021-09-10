بعد الاعتداء على خطبيته السابقة.. بواتينج يفلت من السجن بغرامة ضخمة

جيروم بواتينج

أفلت الألماني جيروم بواتينج مدافع ليون الفرنسي من حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية الاعتداء على خطيبته السابقة شيرين سينلر، ولكنه تعرض لغرامة قدرها 1.8 مليون يورو تعويضا عن الأضرار التي أحدثها.

جاء ذلك عقب إدانة المدافع الألماني الدولي -33 عاما- أمام محكمة ميونيخ بعدة اعتداءات جسدية على سينلر، من ضمنها اللكم والعض، وذلك قبل 3 سنوات خلال عطلة في الكاريبي، ليتلقى أقصى غرامة مالية يمكن للمحكمة توقيعها.

وقالت سينلر والدة ابنتي بواتينج التوأم أمام المحكمة أنه قام بضربها وبصق الدم على وجهها ولكمها في كليتها بصورة قوية لدرجة أنها لم تتمكن من التنفس، وهو ما نفاه اللاعب تماما خلال شهادته التي استمرت لقرابة ساعتين، زاعما أنه من تعرض للهجوم، وأن سينلر باتت عدائية ووجهت له السباب والضرب حيث أصابته في شفته.

وكان من الممكن أن تصل هذه القضية إلى حد السجن بحكم القانون الألماني، ولكن الادعاء طالب بحكم حبس لمدة 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 1.5 مليون يورو، ولكن قررت المحكمة زيادة مبلغ الغرامة للحد الأقصى دون أحكام إضافية.

وتحدثت صحيفة “بيلد” الألمانية العام الماضي عن اتهام بواتينج بإلقاء حامل شموع على سينلر أيضا، إلا أن اللاعب أصر على عدم وجود أي دليل ضده سوى مزاعم طرف ثالث مجهول، حيث قال أنها دفعها بعيدا عنه حين أصبحت عدائية وهو ما أسفر عن سقوطها، وأنه لم يقم بإلقاء الحامل بل ألقى وسادة أسفرت عن سقوط الحامل.

وقال بواتينج أن العطلة كانت هادئة للغاية وكان الجميع في مزاج جيد حتى نشب خلاف من لعبة أوراق، حيث اتهمته خطيبته السابقة وواحدة من أصدقائها أنه يغش خلال اللعب، وهو ما تصاعد إلى نقطة انتقل منها الحديث إلى الحياة الشخصية، حيث كان اللاعب يريد في هذا الوقت الانتقال من بايرن ميونيخ إلى باريس سان جيرمان، ليتصاعد الحوار للحديث عن الإخلاص في هذه العلاقة.

في اليوم التالي بات كل شيء بخير بحسب رواية اللاعب وتم تنظيف موقع سقوط حامل الشموع، واعتذر بواتينج للعاملين في الفندق على هذه الفوضى، إلا أن رواية سينلر تحمل جانبا مغايرا، حيث قام بشد عينها بإصبعه وتمزيق شعرها وعضها في رأسها، مما أسفر عن إصابته في شفته ليقوم ببصق الدماء في وجهها، بعد ذلك سقطت سينلر على ركبتيها ليبدأ في لكمها.

يذكر أن 2018 كان العام الأسوأ في حياة بواتينج الشخصية، حيث انتحرت صديقته السابقة كاسيا لينهاردت بعد انفصالهما بأسبوع في برلين، وذلك خلال وجود اللاعب مع بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية في قطر.