بايدن يتصل بالرئيس الصيني مع تصاعد حدة الخلافات بين البلدين

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الخميس، وسط إحباط متزايد من الجانب الأمريكي بسبب أن المشاركة رفيعة المستوى بين كبار مستشاري الزعيمين كانت غير مثمرة إلى حد كبير في وقت مبكر من رئاسة بايدن.

بدأ بايدن المكالمة مع شي، وهي الثانية بين الزعيمين منذ تولى بايدن منصبه.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه القضايا الشائكة بين البلدين، بما في ذلك انتهاكات الأمن السيبراني الصادرة عن الصين، وتعامل بكين مع جائحة فيروس كورونا، وما وصفه البيت الأبيض بأنه ممارسات تجارية “قسرية وغير عادلة” من قبل الصينيين.

لكن هدف بايدن من مكالمته كان أقل تركيزًا على أي من تلك القضايا الساخنة، وبدلاً من ذلك ركز على مناقشة الطريق إلى الأمام للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين بعد أن بدأت بداية صعبة بالتأكيد في فترة ولايته.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الزعيمين أجريا مناقشة استراتيجية واسعة النطاق ناقشا فيها المجالات التي تتلاقى فيها مصالح الطرفين، والمجالات التي تتباعد فيها المصالح والقيم ووجهات النظر”.

يأمل البيت الأبيض في أن يتمكن الجانبان من العمل معًا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تغير المناخ ومنع حدوث أزمة نووية في شبه الجزيرة الكورية، على الرغم من الخلافات المتزايدة.

ومع ذلك، تراجعت بكين عن الضغط الأمريكي وأشارت بشكل متزايد إلى أنها قد تظل غير متعاونة على نطاق واسع حتى يوجه بايدن انتقاداته لما تراه من الأمور الداخلية الصينية.

بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من رئاسته؛ أثبتت جهود بايدن ومساعديه لاستدعاء الصين في مجموعة من المخاوف أثناء محاولتهم إيجاد أرضية مشتركة بشأن مسائل أخرى أنها استراتيجية محفوفة بالمخاطر.

قبل المكالمة، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في أن يكون الاستماع إلى الرئيس شي مباشرة من بايدن مفيدًا.

وأضاف أن بايدن أوضح للرئيس شي أنه لا ينوي الابتعاد عن سياسة إدارته للضغط على الصين في مجال حقوق الإنسان والتجارة وغيرها من المجالات التي تعتقد أن الصين تتصرف فيها خارج الأعراف الدولية.

كان الانخراط عالي المستوى في البداية أكثر ما يلفت الانتباه، حيث قام كل جانب بإلقاء الاتهامات.

في الأسبوع الماضي ، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي مبعوث بايدن للمناخ جون كيري من أن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يقوض التعاون بشأن تغير المناخ.

وقال وانغ لكيري ، الذي كان يزور تيانجين لإجراء محادثات مناخية مع نظرائه الصينيين ، عبر الفيديو ، إن مثل هذا التعاون لا يمكن فصله عن العلاقة الأوسع، ودعا الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات، وفقًا لوزارة الخارجية.

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