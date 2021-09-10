المنقوش تبحث مع وزير خارجية الكويت “مبادرة إستقرار ليبيا”

الكويت 10 سبتمبر 2021 (وال) _ بحثت وزيرة الخارجية الليبية السيدة ” نجلاء المنقوش” خلال لقاء جمعها بنظيرها الكويتي، التطورات الإيجابية التي يشهدها الوضع في ليبيا وعلى مختلف الصعد، وذلك بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها كحكومة واحدة تجمع وتمثل كل الليبيين .

كما قدمت المنقوش لنظيرها الكويتي ، وباعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، نبذة عن مبادرة إستقرار ليبيا، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية.

واستعرضت عزم ليبيا تنظيم مؤتمر تشاوري دولي في شهر أكتوبر القادم، بهدف وضع الآليات المناسبة، والإجراءات العملية الخاصة بمبادرة استقرار ليبيا، والمتضمنة التطبيق الفعلي، لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 الدوليين الخاصين بليبيا.

ومن جهته، عبر الوزير الكويتي عن دعم بلاده الكامل، لكل مايهدف إلى إستقرار ليبيا ووحدة أراضيها. (وال _ الكويت) ع م / ه ع

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