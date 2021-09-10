إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية

ألقت الشرطة في مدريد، الخميس، القبض على الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية، هوغو كارفاخال، المطلوب للولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات، حيث تم اعتقاله في شقة اختبأ داخلها، وذلك بعد قرابة عامين من تحديه لأمر تسليم إسباني.

تم القبض على الجنرال هوغو كارفاخال ، الذي كان لأكثر من عقد من الزمان الرجل المقرب من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز ، في الشقة الصغيرة التي كان يتحصن فيها.

قالت الشرطة الإسبانية، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوب بمقطع فيديو قصير للحظة التي وضع فيها ضباط مدججون بالسلاح الأصفاد على كارفاخال: “كان يعيش منعزلاً تمامًا، ولم يخرج أبدًا أو يقترب من النافذة، وكان دائمًا محميًا بأشخاص يثق بهم”.

وافقت الحكومة اليسارية الإسبانية، العام الماضي، على تسليم كارفاخال إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات فيدرالية بالعمل مع مقاتلين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية لـ “إغراق” الولايات المتحدة بالكوكايين.

جاء أمر التسليم في أعقاب معركة قانونية متبادلة حيث نقضت المحكمة الوطنية الإسبانية حكمًا سابقًا أصدره قاضٍ بالمحكمة العليا بإلغاء مذكرة التوقيف الأمريكية لدوافع سياسية.

في غضون ذلك ، تم الإفراج عن كارفاخال ولم يسمع أي شيء عنه مرة أخرى إلا عندما قال، العام الماضي، إنه كان يتنقل بصورة سرية للاحتجاج على ما اعتبره تدخلاً سياسيًا في قضيته.

عاد إلى الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث نشر دون سابق إنذار ما يمكن أن يكون معاينة لدفاعه في نهاية المطاف: بيان يتهم الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي ، الذي كان لسنوات طويلة القائم بأعمال الولايات المتحدة في الحرب على المخدرات، بـ “تلفيق” “أدلة ضده وضد حكومة شافيز حتى أثناء تعاونها مع المدعين العامين الأمريكيين لضبط مخدرات كولومبية مختبأة داخل فنزويلا.

كتب كارفاخال: “إنها كذبة ستنهار في النهاية، كنت دائمًا على ثقة من أن الحقيقة سوف تسود”.

ليس من الواضح متى يمكن إرسال كارفاخال إلى الولايات المتحدة، لكن قد يتم إبطاء تسليمه بسبب طلب لجوء قدمه سابقًا إلى السلطات الإسبانية.

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