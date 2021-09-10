وكيل الخارجية لشؤون التعاون الدولي يجتمع مع وزير خارجية بروندي

القاهرة 10 سبتمبر 2021 (وال) _اجتمع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ” عمر كتي” بوزير الخارجية والتعاون الإنمائي في جمهورية بورندي السيد “ألبرت شنغيرو” على هامش أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة.

هذا و تناول اللقاء آفاق التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا التي تتعلق بالتعاون الأفريقي، وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الإهتمام المشترك .

ونقل الوكيل خلال اللقاء تحيات السيدة نجلاء المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي للسيد الوزير ، ودعمها لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في إطار الاتحاد الأفريقي ، الذي يصادف اليوم “الخميس 9 سبتمبر” ذكرى تأسيسه في عام 1999 بمدنية سرت الليبية .

من جانبه، أعرب السيد شنغيرو عن رغبة بلاده التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين ، مضيفاً بانه سيوجه وزارته لإعداد المذكرة ، ومناقشتها مع الجانب الليبي ، للتوقيع عليها في اقرب وقت ممكن. (وال _ القاهرة) ع م / ه ع

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