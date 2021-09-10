مستشار الرئيس التونسي يرجح الاستفتاء على تغيير النظام السياسي

أكد وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، وجود توجه حقيقي لإحداث تغيير بالنظام السياسي في البلاد، مرجحا أن يكون ذلك عبر استفتاء شعبي.

الحجام؛ نوه في تصريحات لوكالة “رويتر”، بأن الدستور الحالي أصبح عائقا أساسيا، ويفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة.

وأضاف أن برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة، والإعلان عنه سيكون قريبا جدا.

يذكر أن مجموعة الدول السبع الكبرى دعت في بيان مشترك لسفرائها في تونس، إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قادرة على حل الأزمات المتفاقمة في البلاد، والعودة إلى المسار الدستوري.

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