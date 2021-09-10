رئيس المخابرات البريطاني: إحباط 31 مؤامرة إرهابية خلال 4 سنوات

أفاد كين ماكالوم ، المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني MI5 ، اليوم الجمعة، أن الشرطة وأجهزة المخابرات أحبطت 31 مؤامرة لمهاجمة بريطانيا، في السنوات الأربع الماضية.

وقال إن غالبية المؤامرات كانت من متطرفين إسلاميين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا متزايدًا من الجماعات اليمينية المتطرفة المنظمة.

وأضاف “ماكالوم” لـ”بي بي سي”: “حتى خلال فترة الوباء؛ كنّا جميعًا نتحمل معظم العامين الماضيين، وكان علينا إحباط ست مؤامرات هجوم في مراحل متأخرة”.

وأردف: “لذا؛ يؤسفني أن أقول إن التهديد الإرهابي للمملكة المتحدة أمرٌ حقيقيٌ ودائمٌ”.

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