“ميقاتي”: الإعلان عن الحكومة اللبنانية بعد ظهر اليوم

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن حكومة جديدة ستُعلن بحلول نهاية اليوم، في إشارة إلى إنهاء الجمود المستمر منذ 13 شهرًا والذي أعاق تشكيل الحكومة.

وفي حديثه مع وسيلة الإعلام المحلية “لبنان 24″؛ قال “ميقاتي” إن الحكومة لن تتضمن الثلث المعطل أو حق النقض لأي حزب سياسي.

وقال إيدي معلوف، عضو البرلمان في كتلة التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون، إن الحكومة ستتشكّل من 24 وزيرًا.

وأضاف: “تم اتخاذ قرار بشأن الحكومة لمدة يومين ولكن بقيت تفاصيل صغيرة”.

وقد تمت تسوية المأزق، الذي ورد أنه ناجم عن محاولات “ميقاتي” لتسمية العديد من الوزراء المسيحيين.

وقال “معلوف”: “تم اختيار وزيريْن مسيحييْن بعد موافقتهما”.

وكان معارضو عون قد اتهموه بالسعي للحصول على حق النقض سواء كان للحكومة 20 أو 22 أو 24 وزيرًا.

“ميقاتي”؛ هو الرجل الثالث الذي تولى المسؤولية بعد فشل سلفيْه مصطفى أديب وسعد الحريري في التصالح مع “عون”.

ينصّ نظام تقاسم السلطة في لبنان على أنه يجب على الرئيس ورئيس الوزراء الاتفاق على تشكيلة الحكومة في انسجام تام.

وكان الحريري قد استقال في يوليو بسبب “خلافات رئيسة” مع الرئيس بعد ترشيحه قبل تسعة أشهر.

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