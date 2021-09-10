فرنسا: الحكم بالسجن 4 سنوات على عم الرئيس السوري

أيدت محكمة الاستئناف في باريس حكما بإدانة عم الرئيس السوري بشار الأسد، لشرائه عقارات فرنسية باستخدام أموال محولة من الدولة السورية.

الحكم؛ يقضي بسجن رفعت الأسد، الذي كان قائدا سابقا في الجيش، والمقيم في بريطانيا حاليا، أربع سنوات، ومع أنه من المستبعد تنفيذ الحكم لاعتبارات السن، إذ يبلغ عمره 84 عاما؛ فإنه يمهد لمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا والتي تقدر بنحو 90 مليون يورو.

يذكر أن رفعت الأسد متورط فيما يعرف بأحداث حماة عام ألف وتسعمئة واثنين وثمانين، والتي قمع فيها الجيش محاولة الإخوان المسلمين السيطرة على الحكم؛ مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

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