الدبيبة وسعّيد يبحثان في قصر قرطاج ملفات تأمين الحدود والإرهاب وكورونا والتنقل بين المنافذ

تونس 10 سبتمبر 2021 (وال)- ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الجمعة، أن مسألة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والصعوبات المتعلقة بالصحة وحركة التنقل بين بالمعابر”؛ كان مثلت محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ” عبد الحميد الدبيبة” .

وبحسب الوكالة؛ فقد شكّل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون المثمر بين تونس وليبيا في شتى المجالات، والتأكيد على وحدة المصير وتلازم التنمية والاستقرار والأمن في البلدين، والنأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

واتفق الجانبان على حث الهياكل المعنية في البلدين، لإيجاد حلول للصعوبات المتعلّقة بالصحّة، وحركة تنقل الأشخاص والبضائع في المعابر، بالإضافة إلى تبادل المعلومات لتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي لكل محاولات استهداف وحدة واستقرار البلدين والمنطقة. (وال)

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