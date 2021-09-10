بعد عام من الفراغ الحكومي في لبنان.. التوقيع على مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة

بعد نحو سنة من الفراغ الحكومي، خرج الدخان الأبيض من قصر بعبدا اللبناني بعد توقيع الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي مراسيم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ميقاتي وقبيل التوقيع، أكد أنه لا ثلث معطلا، واضحا أو مستترا، لأي فريق في الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة الحصول على ثقة الناس، وتكاتف عموم اللبنانيين من أجل إعادة الكيان للدولة اللبنانية، لأن الدولة القوية هي لمصلحة الجميع. وفي تعليقه على التحديات التي ستواجهها حكومته، شدد ميقاتي على أنه شكل فريق عمل متضامنا بين أعضائه لتجاوز هذه التحديات والنهوض بالبلد، ومواجهة الأزمات التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.

وفور الإعلان عن الحكومة الجديدة، تهاوى سعر صرف الدولار إلى ما دون 15 ألف ليرة، ما دفع كثيرا من اللبنانيين إلى التهافت على شركات الصرافة لتصريف ما بحوزتهم من دولار.

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