بايدن يصدر أمرًا تنفيذيًا يُلزم جميع الموظفين الاتحاديين بتلقي لقاحات كورونا

واشنطن 10 سبتمبر 2021 ( وال ) – أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يُلزم جميع الموظفين الاتحاديين والمتعاقدين بتلقي لقاحات كورونا، فيما بدا مُحبطًا بشكل واضح من عدم إمكانية تطعيم شريحة مترددة من سكان بلاده ضد كوفيد -19.

وبموجب أمر تنفيذي وقعه بايدن الخميس، سيتوجب على حوالي 4 ملايين عامل اتحادي، إضافة إلى ملايين المتعاقدين الحصول على التطعيم.

ووفقًا للبيت الأبيض؛ فإن الموظفين الاتحاديين الذين لن يحصلوا على التطعيم سيواجهون إجراءات تأديبية.

وكان الموظفون الاتحاديون يتمتعون في السابق، باختيار إجراء فحوصات منتظمة بدلا من التطعيم.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية أن بايدن أطلق في الوقت ذاته مجموعة أخرى من التفويضات التي تتعلق بالعديد من الشركات الخاصة.

وقال الرئيس: “نمتلك الأدوات لمكافحة كوفيد-19″، مضيفا “هناك أقلية محددة من الأمريكيين تدعمها أقلية محددة من المسؤولين الحكوميين تمنعنا من تجاوز هذا المنعطف”.

ويتطلب المخطط الذي أمر به البيت الأبيض أن يتأكد أرباب الأعمال الذين يوظفون أكثر من 100 شخص؛ من حصول موظفيهم على جرعات اللقاح أو إجراء فحوصات أسبوعية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال