روسيا: إنجاز خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2 ” الاستراتيجي

أعلن المدير العام لشركة غاز بروم الروسية العملاقة، أليكسي ميلر، إنجاز مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” الذي يربط روسيا بألمانيا، بعد تعثره لسنوات بسبب ضغط الولايات المتحدة التي تعتبر المشروع عاملا مساعدا لتمدد النفوذ الروسي في أوروبا.

وتعد أوكرانيا أبرز المتضررين من هذا المشروع، الذي سيَحرمها من إيرادات تبلغ 1.5 مليار دولار، كانت تجنيها كرسوم لمرور الغاز الروسي عبر أراضيها، ويضعف موقفها الضاغط على خصمها الروسي الذي تشهد علاقتهما توترًا دائمًا.

يُشار إلى أن هذا الخط، الممتد تحت مياه بحر البلطيق؛ يُضاعف كميات الغاز الروسي المسلّمة إلى ألمانيا، التي تعد المروّج الرئيس للمشروع، كما أنه سيمنح روسيا نفوذًا جيوسياسيًا مهمًا يُثير قلق الولايات المتحدة.

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