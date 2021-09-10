الدبيبة يؤكد الاتفاق مع مالطا على جملة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية وتفعيل اللجنة المشتركة

طرابلس 10 سبتمبر 2021 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الجمعة، الاتفاق مع الجانب المالطي على جملة من الإجراءات أهمها؛ زيادة الاستثمارات، وتسهيل إجراءات التأشيرة ، والإجراءات المصرفية في مالطا .

وقال الدبيبة – خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المالطي روبرت أبيلا في العاصمة المالطية فاليتا – إنه تم التوقيع على اتفاقية بين وزارتي المواصلات لتسيير رحلات بين طرابلس وفاليتا، ومنها للدول الأوروبية، مع احترام الإجراءات المطلوبة لدى الطيران المدني للبلدين.

وأضاف الدبيبة أن وزيرا الداخلية والعدل الليبي والمالطي، بحثوا سُبل معالجة المشاكل التي تُواجهها الجالية الليبية الكبيرة بمالطا، والحد من التهريب.

وأكد الدبيبة على ضرورة العمل لتفعيل اللجنة الليبية المالطية المشتركة، والاتفاق أيضًا على الاستفادة من مركز بناء القدرات بمالطا، بصورة عملية وجدية لتقديم التدريب المتخصص في عدة مجالات .(وال)

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